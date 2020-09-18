Где смотреть 3-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

В украинской футбольной Премьер-лиге 18 сентября стартует третий тур.

Центральным несомненно станет противостояние луганской "Зари" и донецкого "Шахтера". Кроме того, стоит выделить игру лидера первенства "Ворсклы" с "Александрией".

По традиции болельщики смогут увидеть трансляции встреч на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 3-й тур

18 сентября (пятница)

19:00. "Днепр-1" – "Мариуполь", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

19 сентября

14:00. "Александрия" – "Ворскла", "Футбол 2"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

17:00. "Ингулец" – "Десна", "Футбол 2"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Юрий Иванов

19:30. "Динамо" – "Львов", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

20 сентября (воскресенье)

14:00. "Олимпик" – "Минай", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Александр Шандор

17:00. "Заря" – "Шахтер", УНИАН

Запорожье, "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Виталий Романов

19:30. "Рух" – "Колос", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

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