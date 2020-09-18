Где смотреть 3-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

В украинской футбольной Премьер-лиге 18 сентября стартует третий тур.
Центральным несомненно станет противостояние луганской "Зари" и донецкого "Шахтера". Кроме того, стоит выделить игру лидера первенства "Ворсклы" с "Александрией".
По традиции болельщики смогут увидеть трансляции встреч на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 3-й тур
18 сентября (пятница)
19:00. "Днепр-1" – "Мариуполь", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
19 сентября
14:00. "Александрия" – "Ворскла", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
17:00. "Ингулец" – "Десна", "Футбол 2"
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Юрий Иванов
19:30. "Динамо" – "Львов", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
20 сентября (воскресенье)
14:00. "Олимпик" – "Минай", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Александр Шандор
17:00. "Заря" – "Шахтер", УНИАН
Запорожье, "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Виталий Романов
19:30. "Рух" – "Колос", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
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