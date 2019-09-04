"Гарантирую": Суркис жестко обратился к ФФУ

Бывший президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис не намерен возвращаться в организацию.

Об этом заявил младший брат функционера, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. При этом он жестко обратился к нынешним руководителям ассоциации.

Игорь Суркис ФК "Динамо" Киев

"Я так скажу: в Федерацию футбола Украины Григорий Михайлович никогда больше не вернется. Он прошел этот этап, пережил его, оставил яркий след. Поэтому те господа, которые рулят нашей федерацией футбола, пускай не беспокоятся. Но я гарантирую, что им придут на смену новые люди", – сказал босс "бело-синих" в фильме "Эпоха Суркиса", который приурочен к 70-летию Григория Суркиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис жестко прошелся по президенту Премьер-лиги.

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