Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 10:59
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Гарантирую": Суркис жестко обратился к ФФУ

2.3т Читать материал на украинском

Бывший президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис не намерен возвращаться в организацию.

Об этом заявил младший брат функционера, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. При этом он жестко обратился к нынешним руководителям ассоциации.

Игорь Суркис

Игорь Суркис

ФК "Динамо" Киев

Новости
Голкипер "Динамо" получил травму перед матчами сборной Украины

"Я так скажу: в Федерацию футбола Украины Григорий Михайлович никогда больше не вернется. Он прошел этот этап, пережил его, оставил яркий след. Поэтому те господа, которые рулят нашей федерацией футбола, пускай не беспокоятся. Но я гарантирую, что им придут на смену новые люди", – сказал босс "бело-синих" в фильме "Эпоха Суркиса", который приурочен к 70-летию Григория Суркиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис жестко прошелся по президенту Премьер-лиги.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "ФФУ" на OBOZREVATEL.

Тема
ФФУ
Персоны
Григорий Суркис Игорь Суркис
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
і це сказало те яке розвалило Динамо. те яке заробляло гроші підпільними ставками.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel