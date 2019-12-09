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9 декабря • обновлено в 14:49
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Футбольный союз РФ отреагировал на решение WADA об отстранении России

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Представители Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввести санкции против России.

"РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению WADA. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также для организации мероприятий в России", – цитирует пресс-службу организации агентство "Чемпионат".

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Решение ФИФА: названа "лазейка" России на участие в ЧМ-2022 по футболу

Стоит отметить, что РФ воспользуется возможностью подать апелляцию на решение WADA в спортивный арбитражный суд Лозанны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство лишило Россию возможности участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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Тема
допинговый скандал
Теги
Новости России WADA
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фил филька
фил филька
"надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений" правильно. нам достаточно своих ограничений. в виде кривых ног наших игроков))
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Вася Пингвин
Вася Пингвин
фил филька! Так мало того что они у вас кривоногие, так еще и "обдолбанные" оказывается. А такая "смесь" - это лютый "пипец". Их без намордников на поле выпускать нельзя.
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