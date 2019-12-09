Футбольный союз РФ отреагировал на решение WADA об отстранении России

Представители Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввести санкции против России.

"РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению WADA. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также для организации мероприятий в России", – цитирует пресс-службу организации агентство "Чемпионат".

WADA Беларусь сегодня

Стоит отметить, что РФ воспользуется возможностью подать апелляцию на решение WADA в спортивный арбитражный суд Лозанны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство лишило Россию возможности участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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