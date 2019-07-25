Футбольный клуб почтил память вратаря, расстрелянного в "ДНР" за флаг Украины

Футбольный клуб "Авангард" (Краматорск) принял решение навечно изъять из обращение номер 1 и закрепить его за своим бывшим голкипером Степаном Чубенко.

16-летний Чубенко был схвачен и убит террористами "ДНР" за проукраинскую позицию в июле 2014 года. Степан был задержан за желто-голубую ленту на рюкзаке.

Бить несовершеннолетнего футболиста бандиты начали еще в городе. Затем отвезли в Горбачево-Михайловка, где после страшных пыток 25 июля расстреляли.

В расстреле 16-летнего парня под командованием "комбата" Вадима Погодина ("Керчь") принимали участие террористы Сухомлинов ("Буба") и Москалев ("Жора").

В июне 2017 года убийца Чубенко Вадим Погодин был задержан в Крыму по запросу украинских властей и помещен в изолятор временного содержания в Симферополе. Однако оккупационные власти Крыма отказались выдать террориста украинской стороне. Позже появилась информация, что Погодин был отпущен на свободу.

В ноябре 2017-го Дзержинский городской суд Донецкой области 10 ноября вынес заочный приговор убийцам.

Преступники признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению по п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

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