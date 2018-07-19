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Голкипер перестал защищать футбольные ворота при счете 19:0

4.8тЧитать новость на украинском

"Эвертон" в первом контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону со счётом 22:0 разгромили австрийский клуб из 7-го дивизиона "АТВ Ирднинг". При счете 19:0 в пользу "Эвертона" голкипер австрийцев перестал защищать ворота и позволил сопернику спокойно закатить мяч в ворота.

Пента-трик в составе "Эвертона" оформил Кевин Миральяс, по покеру записали на свой счёт Дженк Тосун и Умар Ниасс. Три мяча забил Адемола Лукман, дважды отличился Никола Влашич, по одному голу забили Лейтон Бэйнс, Майкл Кин и Мэйсон Холгейт, ещё один мяч игрок австрийской команды отправил в собственные ворота.

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Отметим, что недавно голкипер забил невероятный гол ударом от своих ворот.

Место
Австрия
Объект
ФК Эвертон
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