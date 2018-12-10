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Футболисты "Динамо" поддержали раненых бойцов

1.1тЧитать материал на украинском

Футболисты киевского "Динамо" проведали раненых украинских бойцов, которые проходят лечение и реабилитацию в Центральном клиническом военном госпитале в Киеве.

Футболисты "Динамо" поддержали раненых бойцов

Игроки клуба Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Георгий Бущан, Николай Шапаренко и Артем Беседин поздравили воинов с наступающими праздниками, принесли подарки и пожелали скорейшего выздоровления, сообщают Ultras Dynamo на своей странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что отказ клуба проводить матч-открытие нового стадиона "Спартака" в Москве летом этого года связан с агрессией России в Крыму.

Персоны
Николай ШапаренкоАртем БесединГеоргий БущанВиталий МиколенкоАртем Шабанов
Место
УкраинаКиев
Тег
ФК Динамо Киев
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