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Футболисту сборной Украины устроили подставу, сорвав супертрансфер

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Итальянский клуб "Рома" неожиданно отказался от покупки футболиста сборной Украины Руслана Малиновского.

В римской команде было принято решение окончательно отказаться от схемы 4-3-3 в пользу формации 4-2-3-1, под которую украинский хавбек бельгийского "Генка" не подходит, сообщает Footboom.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

Новости
Супертрансфер: лидер сборной Украины принял решение о смене клуба

Недавний выход "Ромы" на "Генк" с официальной просьбой о начале переговоров между итальянским клубом, бельгийским клубом и представителями игрока был стратегическим ходом. Параллельно "Рома" вела переговоры с другим полузащитником, и "общение" с "Генком" по поводу Малиновского имело цель надавить на представителей конкурента Руслана.

"Генк" оценивает украинского хавбека в 12 миллионов евро и недавно отклонил ряд предложений от европейский клубов, поскольку они не давали за футболиста больше 10 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Малиновский забил фантастический гол в Бельгии. 25-летний хавбек отметился в игре 19-го тура против "Остенде".

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Тема
Трансферы
Персона
Руслан Малиновский
Теги
ФК РомаФК Генк
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