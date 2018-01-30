Футболиста сборной Украины выставили из нового клуба: названа причина

Украинский форвард "Шахтера", выступающий на правах аренды в "Кортрейке" Филипп Будковский, досрочно разорвал контракт с бельгийским клубом. Об этом футболист сборной Украины рассказал в интервью телеканалу "Футбол".

"Я не нашел взаимопонимания с тренером. У него ко мне было много вопросов, но он не говорил со мной об этом. Сказал в интервью, что для меня в "Кортрейке" все закончено и я должен искать себе новый клуб. С приходом нового тренера я уже три месяца сидел на лавке. Он сказал, что это его выбор и нужно ждать своего шанса. Этого я так и не дождался", - заявил Будковский.

По словам нападающего он не хотел возвращаться в Украину.

"Конечно, хотел бы остаться, все-таки в Бельгии очень интересный чемпионат, и любая команда может выиграть. Но сейчас обстоятельства сложились так, что тренер не видит меня в команде. А что будет дальше — мне не известно", – подытожил Будковский.

Отметим, что футболист в Махачкале провел первую часть 2017 года. Зимой игрок вернулся в "Шахтер", провел с донецкой командой первый сбор, но закрепится в составе "горняков" не смог и был вновь отдан в аренду россиянам.