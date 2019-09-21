Футболист три дня бил девушку железным прутом и заставил слизывать краску - фото последствий

Футболист английского клуба "Йорк Сити" Рис Томпсон был осужден за издевательства над своей бывшей девушкой Дэниэль Томас.

Томпсон и Томас Lincolnshire Live/MEN Media

Спортсмен три дня бил ее железным прутом, заставил съесть краску и втер в спину битое стекло.

"Он ударил меня железным прутом, сломал челюсть и разбил зеркало над моей головой. Он заставил слизывать краску с пола, а потом разбил еще одно зеркало над головой. Когда он поднял второе зеркало, я подумала, что сейчас умру, и закричала, чтобы он остановился", – цитирует Дэниэль Mirror.

Дэниэль Томас Lincolnshire Live/MEN Media

Дэниэль Томас Lincolnshire Live/MEN Media

Дэниэль Томас Lincolnshire Live/MEN Media

Дэниэль Томас Lincolnshire Live/MEN Media

Еще ранее Рис избил девушку за то, что обнаружил ее интимную фотографию десятилетней давности:

"Он ударил меня металлическим прутом, сильно, пять раз. А потом дал мне выбрать: "Ты либо получишь еще пять ударов, либо побреешь себе голову. Это был жестокий ультиматум. Я боялась потерять волосы, поэтому согласилась. Я чувствовала себя своей тенью", – заявила на суде Томас.

Последствия избиения Lincolnshire Live/MEN Media

Последствия избиения Lincolnshire Live/MEN Media

Томпсон был осужден на три года и четыре месяца. Кроме того, он получил 10-летний судебный запрет приближаться к бывшей девушке. "Йорк Сити" расторг контракт с футболистом.

В августе этого года олимпийский чемпион по велоспорту немец Ян Ульрих был оштрафован за нападение на проститутку.

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