Футболист "Спартака" совершил гнусный поступок в матче и был удален - опубликовано видео

Аргентинский нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе получил прямую красную карточку за удар голкипера московского "Динамо" Антона Шунина.

Инцидент произошел на 35-й минуте 4-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге, когда в борьбе за верховой мяч форвард влетел прямой ногой во вратаря гостей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионат России по футболу сезона-2019/20 начался со скандала.

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