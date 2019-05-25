Футболист сборной Украины выдал суперматч в Турции

Футболист сборной Украины Сергей Рыбалка сделал дубль в матче 34-го тура чемпионата Турции. Полузащитник "Сивасспора" помог своей команде победить чемпиона страны, стамбульский "Галатасарай" (4:3).

29-летний украинец вышел в стартовом составе и на 43-й минуте сократил отставание в счете (1:2). После перерыва Рыбалка отметился еще одним голом. На 77-й минуте Сергей откликнулся на острую передачу, забив эффектный гол в касание.

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Как сообщал OBOZREVATEL, зимой этого года Сергей Рыбалка забил эффектный гол в матче 22-го тура чемпионата Турции против "Эрзурум ББ".

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