Футболист сборной Украины будет отмечать Новый год в Донецке

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня признался, что в свой отпуск отправится в Донецк.

"Где намерен встречать Новый год? Наверное, поеду в Донецк, где живет семья моей супруги. Там этот праздник и отметим", – цитирует футболиста сборной Украины ua-football.

По словам игрока на зимние каникулы луганская команда ушла с прекрасным настроением.

"Мы победили в важном поединке "Динамо", да и с "Шахтером" играли здорово. Увы, в самой концовке нам немного не хватило командного опыта. По итогам осенней части сезона "Заря" идет на третьем месте, поэтому все это в комплексе и позволило уйти в отпуск с отличным настроением", - подытожил Иванисеня.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко вспомнил начало войны на Донбассе и свои эмоции в тот момент.

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