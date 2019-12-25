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25 декабря • обновлено в 21:17
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Футболист сборной Украины будет отмечать Новый год в Донецке

3.5т
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Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня признался, что в свой отпуск отправится в Донецк.

Футболист сборной Украины будет отмечать Новый год в Донецке

"Где намерен встречать Новый год? Наверное, поеду в Донецк, где живет семья моей супруги. Там этот праздник и отметим", – цитирует футболиста сборной Украины ua-football.

По словам игрока на зимние каникулы луганская команда ушла с прекрасным настроением.

"Мы победили в важном поединке "Динамо", да и с "Шахтером" играли здорово. Увы, в самой концовке нам немного не хватило командного опыта. По итогам осенней части сезона "Заря" идет на третьем месте, поэтому все это в комплексе и позволило уйти в отпуск с отличным настроением", - подытожил Иванисеня.

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Официально: "Динамо" отдало футболиста в донецкий клуб

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко вспомнил начало войны на Донбассе и свои эмоции в тот момент.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Дмитрий Иванисеня
Место
Украина Донецк
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ідіот! Потім будуть усім стадом скиглити - треба його "виручати", заарештували ні за що!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Побійся орків, вони ж не сповна розуму, чи ти?...
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