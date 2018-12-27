Легенда сборной России пытался задушить жену и выкинуть ее из окна

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков издевался над своей супругой. Кошмарные подробности рассказала Наталья Тюльпанова, теща футболиста.
По мнению Натальи, Кержаков женился по расчету. Его отношение к Милане изменилось сразу после смерти тестя, который был известным российским политиком.
"Он стал со мной абсолютно по-другому разговаривать. Он стал хамить, оскорблять, приписывать мне какие-то вещи, которые я не делаю. Как мне сказала дочь, он схватил ее и таскал по всем апартаментам за шкирку, потом повалил на кровать и стал душить подушкой. потом подтащил к видовым окнам, открыл окно и сказал, что сейчас просто выкинет ее. В этот момент я постучалась в дверь", - сказала Тюльпанова в эфире программы "Светская хроника" на "Пятом канале".
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова
Милана Тюльпанова
Милана Тюльпанова
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 июня 2015 года состоялась свадьба Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой, дочери члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова. Кержакову на момент регистрации брака было 32 года, его супруге – 21 год.
10 апреля 2017 года у Александры и Миланы родился сын Артемий, это произошло через 6 дней после скоропостижной смерти отца Миланы. Вадим Тюльпанов упал в бане, ударился головой и получил перелом основания черепа.
Бракоразводный процесс с Екатериной стал резонансным событием. Александр обвинил супругу в наркозависимости и потребовал лишить ее родительских прав.
В ноябре этого года Кержакова обвинили в избиении своей жены Миланы.
Недавно суд вынес решение, по которому сын Тюльпановой и Кержаковой будет находиться с матерью на время расторжения брака.