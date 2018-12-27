Легенда сборной России пытался задушить жену и выкинуть ее из окна

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков издевался над своей супругой. Кошмарные подробности рассказала Наталья Тюльпанова, теща футболиста.

По мнению Натальи, Кержаков женился по расчету. Его отношение к Милане изменилось сразу после смерти тестя, который был известным российским политиком.

"Он стал со мной абсолютно по-другому разговаривать. Он стал хамить, оскорблять, приписывать мне какие-то вещи, которые я не делаю. Как мне сказала дочь, он схватил ее и таскал по всем апартаментам за шкирку, потом повалил на кровать и стал душить подушкой. потом подтащил к видовым окнам, открыл окно и сказал, что сейчас просто выкинет ее. В этот момент я постучалась в дверь", - сказала Тюльпанова в эфире программы "Светская хроника" на "Пятом канале".

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова Instagram

Милана Тюльпанова Instagram

Милана Тюльпанова Instagram

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова Instagram

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