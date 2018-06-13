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Футболист сборной Бельгии загнобил Россию перед ЧМ-2018

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Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар считает, что у сборной России нет шансов на успешное выступление на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года. Такое мнение он выразил накануне старта мундиаля.

По прогнозу игрока "Челси", сборная России не сможет выйти даже из группы. Как пишет Чемпионат.com., по мнению бельгийца, первое место в группе А, где выступят россияне, займет Уругвай, а второе достанется Египту.

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При этом будущим чемпионом Азар назвал свою сборную, которая в финале ЧМ-2018 должна обыграть англичан.

Напомним, сборная Бельгии на первенстве мира в России выступит в группе G вместе с командами Туниса, Панамы и Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ рассказали о провале в подготовке сборной России к чемпионату мира по футболу.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персона
Эден Азар
Место
Россия
Объекты
сборная Бельгии по футболусборная России по футболу
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Русский Солдат
Русский Солдат
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