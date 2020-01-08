Футболист "Реала" забил феноменальный "сухой лист" в Суперкубке Испании

Немецкий игрок мадридского "Реала" Тони Кроос отметился фантастическим голом в полуфинале Суперкубка Испании.

В матче против "Валенсии" нападающий сборной Германии забил прямым ударом с углового. В футболе такой мяч называют "сухой лист".

На 15-й минуте 30-летний хавбек увидел, что голкипер Жауме Доменек далеко вышел из рамки и общается со своими игроками, и мощнейшим "выстрелом" послал кожаную сферу четко в угол. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться этим шедевром.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошлого года Кроос забил роскошный гол в выездном матче 1-го тура чемпионата Испании против "Сельты".

На 61-й минуте игрок сборной Германии получил пас на углу штрафной площадке, сделал пару движений и мощнейшим выстрелом с 20 метров отправил мяч четко в девятку.

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