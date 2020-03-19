Знаменитый полузащитник английских футбольных клубов "Кардифф Сити" и "Астон Виллы" Питер Уиттингем умер в 35 лет.

All at Aston Villa are deeply saddened to learn of the passing of Peter Whittingham, an Academy graduate and FA Youth Cup winner who represented our first team between 2003 and 2007.



Our thoughts are with his loved ones at this incredibly difficult time. pic.twitter.com/ZUebsEje9d — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 19, 2020

Лучший игрок "Кардиффа" сезонов 2009/10 и 2011/12 годов упал в пабе, где он смотрел матч между сборными Уэльса и Англии по регби. Уиттингем долгое время находился без сознания, а затем был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Отмечалось, что он получил травму головы.

Уиттингем провел 412 матчей за "Кардифф", забив 85 мячей. Также он выступал за молодежную сборную Англии. На его счету три гола в 17 поединках за национальную команду.

Как сообщалOBOZREVATEL , в России скончался футболист московского "Спартака". Легендарному игроку стало плохо во время турнира. Он был срочно госпитализирован, но умер, несмотря на усилия врачей.

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