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19 марта • обновлено в 20:55
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Футболист Питер Уиттингем упал в баре и умер

4.1т
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Знаменитый полузащитник английских футбольных клубов "Кардифф Сити" и "Астон Виллы" Питер Уиттингем умер в 35 лет.

Лучший игрок "Кардиффа" сезонов 2009/10 и 2011/12 годов упал в пабе, где он смотрел матч между сборными Уэльса и Англии по регби. Уиттингем долгое время находился без сознания, а затем был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Отмечалось, что он получил травму головы.

Уиттингем провел 412 матчей за "Кардифф", забив 85 мячей. Также он выступал за молодежную сборную Англии. На его счету три гола в 17 поединках за национальную команду.

Как сообщалOBOZREVATEL , в России скончался футболист московского "Спартака". Легендарному игроку стало плохо во время турнира. Он был срочно госпитализирован, но умер, несмотря на усилия врачей.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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