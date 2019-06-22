Футболист нокаутировал арбитра и попал в тюрьму

Футболист-любитель Аарон Пол Уик из британского города Кингc Линн получил тюремный срок за атаку на судью во время матча.

Британец проведет за решеткой ближайшие 20 месяцев. В местной футбольной ассоциации рассчитывают, что пример Уика станет предупреждением для остальных спортсменов, сообщает Lynn News.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года во время матча между "Хорсфорд Юнайтед" и "Фелтуелл Юнайтед". Уик, защищавший ворота "Хорсфорда" напал на рефери встречи Карла Смита. Судья потерял сознание от удара футболиста.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, британский футболист-любитель Ли Тэйлор был осужден за нападение на группу болельщиков после матча. Он въехал в подростков на своем BMW. 36-летний Тэйлор получил 10 лет тюрьмы.

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