Футболист не поехал в сборную Украины "из-за интернет-бури"

Бывший защитник "Ворсклы" Мирослав Мазур рассказал, что не поехал на сборы национальной команды Украины в мае 2019 года из-за шумихи в интернете.

Мирослав Мазур и Андрей Шевченко gazeta.ru

"Помню этот момент. Тогда, конечно, удивился. Было приятно, что следят, что не забывают про меня. Эти эмоции, когда ты читаешь, что пришел вызов в сборную, не передать словами. Потом, когда началась интернет-буря, когда все это начали выкладывать и комментировать, не знаю, почему именно ко мне было приковано персональное внимание. Там и других молодых вызывали. Из-за этого я так и не попал на этот сбор. Буду стараться, чтобы тренерский штаб вызвал меня еще раз, чтобы в следующий раз я доехал", – цитирует Мазура СпортАрена.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что на товарищеские матчи национальной команды против Франции и Польши будут вызваны новые футболисты.

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