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Футболист на матче упал и умер — видеофакт

2.6тЧитать материал на украинском

Полузащитник футбольного клуба "Аканда" Герман Цинг скончался после падения во время матча чемпионата Габона против "Миссиле".

В первом тайме 30-летний футболист почувствовал себя нехорошо и потерял сознание. Врачи команды пытались оказать ему первую помощь, но Цинг не приходил в сознание. По пути в больницу он скончался.

По предварительным данным, причиной смерти хавбека стал сердечный приступ. Издание Kickoff сообщает, что у медиков скорой помощи не было дефибриллятора и кислородной маски, необходимых для оказания первой помощи. В ближайшее время будет проведена медицинская экспертиза.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля 15-летний футболист юношеской команды французского "Реймса" Мохамед Саван умер из-за остановки сердца. Он скончался во время игры с друзьями.

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Место
Габон
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