Футболист "кинул за воротник" своему вратарю и лишил команду трофея

Аргентинский защитник футбольного клуба "Толука" Сантьяго Гарсия перебросил собственного вратаря на последних минутах финала Кубка Мексики против клуба "Некакса".

На 87-й минуте встречи при счете 0:0 Гарсия попытался перехватить верховую передачу в свою штрафную и эффектно "кинул за воротник" голкиперу, срезав мяч в собственные ворота.

После ошибки 29-летнего аргентинца футболисты "Толуки" не сумели отыграться. Два игрока получили прямые красные карточки в добавленное арбитром время.

Как сообщал ранее "Обозреватель" недавно эфиопский вратарь забил самый позорный автогол сезона.