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Футболист "кинул за воротник" своему вратарю и лишил команду трофея

1.4тЧитать новость на украинском

Аргентинский защитник футбольного клуба "Толука" Сантьяго Гарсия перебросил собственного вратаря на последних минутах финала Кубка Мексики против клуба "Некакса".

На 87-й минуте встречи при счете 0:0 Гарсия попытался перехватить верховую передачу в свою штрафную и эффектно "кинул за воротник" голкиперу, срезав мяч в собственные ворота.

После ошибки 29-летнего аргентинца футболисты "Толуки" не сумели отыграться. Два игрока получили прямые красные карточки в добавленное арбитром время.

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Место
Мексика
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