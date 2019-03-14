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Футболист исполнил "худший пенальти в истории" - опубликовано видео

Футболист исполнил "худший пенальти в истории" - опубликовано видео
Норвежец стал героем в соцсетях
1.8тЧитать материал на украинском

Нападающий английского клуба "Суонси Сити" Берсант Целина стал автором курьезного момента в матче Чемпионшипа (вторая по силе футбольная лига в стране) против "Вест Бромвича".

22-летний норвежец в конце первого тайма настолько неудачно исполнил пенальти, что этот удар пользователи сети успели назвать "худшим в истории".

Пытаясь пробить в угол, Целина подскользнулся и не попал по мячу. Снаряд в итоге откатился в сторону на два метра и оказался даже дальше от ворот.

Победу в матче одержал "Вест Бромвич" — 3:0. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
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