Футболист исполнил "худший пенальти в истории" - опубликовано видео

Нападающий английского клуба "Суонси Сити" Берсант Целина стал автором курьезного момента в матче Чемпионшипа (вторая по силе футбольная лига в стране) против "Вест Бромвича".

22-летний норвежец в конце первого тайма настолько неудачно исполнил пенальти, что этот удар пользователи сети успели назвать "худшим в истории".

Пытаясь пробить в угол, Целина подскользнулся и не попал по мячу. Снаряд в итоге откатился в сторону на два метра и оказался даже дальше от ворот.

Победу в матче одержал "Вест Бромвич" — 3:0. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

❌PENALTY MISS!



🙊Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4 — Sky Sports Football (@SkyFootball) 13 марта 2019 г.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский футболист забил самый необычный пенальти года. А не так давно паранормальный пенальти из дворового футбола стал хитом в интернете.

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