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Футболист "Динамо" раскрыл нововведения Луческу на тренировках

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Георгий Цитаишвили

Георгий Цитаишвили рассказал о тренировках Динамо. ФК Динамо

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, который в пятницу провел второй тайм контрольного матча с "Вересом" и отметился голевой передачей, рассказал, какие новшества привнес в тренировочный процесс Мирча Луческу.

По словам футболиста, изменения коснулись всего – и тренировок, и нефутбольных аспектов.

"Например, мне нравится, что все упражнения мы делаем с мячом, поэтому не чувствуется, что пробегаем много километров во время занятия, хотя на самом деле дистанция такая же, как и в матче. Также импонирует, что Мирча Луческу не только думает о футбольном поле, но и о том, что за его пределами. После каждой тренировки он всегда говорит о том, чтобы мы не торопились расходиться, а делали необходимые процедуры и мероприятия по восстановлению", – цитирует хавбека пресс-служба "бело-синих".

Георгий признался, что сейчас у команды график четыре дня на базе, один – дома.

"Он концентрирует внимание на всем, на каждой мелочи: делаем длительную разминку, чтобы не получить травму. Так что поменялось очень многое", – подытожил Цитаишвили.

Ранее Цитаишвили рассказал, что Луческу внушает игрокам на тренировке. Футболист признался, ему было тяжело первые пару дней, поскольку нужно было понять сами упражнения.

ФК Динамо КиевГеоргий ЦитаишвилиМирча Луческу
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