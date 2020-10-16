Футболист "Динамо" подорожал в 20 раз

Трансферная стоимость 18-летнего центрального защитника киевского "Динамо" Ильи Забарного увеличилась в 20 раз.

Согласно информации на авторитетном портале Transfermarkt, еще 4 сентября 2020 года цена на молодого украинца составляла 50 тысяч евро, а уже 16 октября она увеличилась до 1 миллиона евро.

Отметим, что из-за травм основных футболистов "Динамо" и коронавируса в сборной Украины Забарный принял участие во всех ключевых матчах обеих команд. Он помог киевлянам выйти в группу Лиги чемпионов, сыграв против АЗ и "Гента" в квалификации к турниру, а затем провел все 90 минут во встречах с Францией, Германией и Испанией за национальную команду.

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