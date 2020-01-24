Футболист "Барселоны" раскрыл неожиданные подробности тренировок с Месси

Молодой защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо рассказал, что игрокам каталонского клуба запрещено жестко играть против Лионеля Месси на тренировках.

"Мы все знали, что он не должен получать травмы. Месси очень тщательно защищен на тренировках. Я многому научился у него и даже несколько раз справлялся с ним, но я был осторожен, чтобы не навредить ему", – цитирует слова Тодибо агентство SportBox.

Лионель Месси Goal.com

В зимнее трансферное окно французский футболист перешел в немецкий "Шальке" на правах аренды из-за отсутствия игровой практики в "Барселоне".

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, отметившись 14 голами и 6 результативными передачами.

Как сообщал OBOZREVATEL, мяч, забитый Лионелем Месси в ворота "Гранады", позволил аргентинцу установить невероятное достижение в чемпионатах Испании.

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