Главная Новости
24 января • обновлено в 12:39
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Футболист "Барселоны" раскрыл неожиданные подробности тренировок с Месси

786
Читать материал на украинском

Молодой защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо рассказал, что игрокам каталонского клуба запрещено жестко играть против Лионеля Месси на тренировках.

"Мы все знали, что он не должен получать травмы. Месси очень тщательно защищен на тренировках. Я многому научился у него и даже несколько раз справлялся с ним, но я был осторожен, чтобы не навредить ему", – цитирует слова Тодибо агентство SportBox.

Лионель Месси

Лионель Месси

Goal.com

В зимнее трансферное окно французский футболист перешел в немецкий "Шальке" на правах аренды из-за отсутствия игровой практики в "Барселоне".

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, отметившись 14 голами и 6 результативными передачами.

Новости
Это история: Месси установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, мяч, забитый Лионелем Месси в ворота "Гранады", позволил аргентинцу установить невероятное достижение в чемпионатах Испании.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Персона
Лионель Месси
Тег
ФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги