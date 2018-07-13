МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Франция – Хорватия: когда финал ЧМ по футболу 2018

9.7тЧитать новость на украинском

Сборные Хорватии и Франции сыграют в финале чемпионата мира по футболу 2018 года в России. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Хорватия.

КОГДА ФИНАЛ ЧМ ПО ФУТБОЛУ 2018

Поединок пройдет в воскресенье, 15 июля, на главной арене турнира – стадионе "Лужники" в Москве. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Новости
Франция – Хорватия: прогноз на финал ЧМ-2018

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ

Встречу "галльских петухов" и "клетчатых" можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале "Интер". Показ матча Франция – Хорватия будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, трансляцию из Москвы проведут российские вещатели "Россия 1" и "Матч ТВ", а также белорусский "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Хорватии Домагой Вида поблагодарил Украину за поддержку во время ЧМ-2018, комментируя видео, в котором он посвятил нашей стране победу над Россией.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная Хорватии по футболуСборная Франции по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги