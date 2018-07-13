Сборные Хорватии и Франции сыграют в финале чемпионата мира по футболу 2018 года в России. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Хорватия.

КОГДА ФИНАЛ ЧМ ПО ФУТБОЛУ 2018

Поединок пройдет в воскресенье, 15 июля, на главной арене турнира – стадионе "Лужники" в Москве. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ

Встречу "галльских петухов" и "клетчатых" можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале "Интер". Показ матча Франция – Хорватия будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, трансляцию из Москвы проведут российские вещатели "Россия 1" и "Матч ТВ", а также белорусский "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Хорватии Домагой Вида поблагодарил Украину за поддержку во время ЧМ-2018, комментируя видео, в котором он посвятил нашей стране победу над Россией.