Форвард сборной Украины забил фантастический гол в Лиге Европы

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук отличился невероятным голом в матче Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга".
Роман Яремчук в матче с "Вольфсбургом"
На 50 минуте Роман забил потрясающим ударом с лета с дальнего расстояния – мяч идеально лег на ногу украинскому футболисту, после чего влетел под перекладину.
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Это уже 16 мяч Яремчука в нынешнем сезоне - один из лучших показателей среди всех европейских нападающих.
"Гент" одержал неожиданную выездную победу над немецким клубом со счетом 3:1. Помимо Яремчука, в матче принял участие и украинский защитник Игорь Пластун.
Игорь Пластун и Роман Яремчук
Бельгийский клуб – лидер группы I, имея в запасе 8 очков. Напомним, что в этой же группе присутствует "Александрия", у которой 3 пункта.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис вспомнил о пребывании Яремчука в киевской команде и высказался о его игре.
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