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8 ноября • обновлено в 11:05
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Форвард сборной Украины забил фантастический гол в Лиге Европы

2.8т Читать материал на украинском

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук отличился невероятным голом в матче Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга".

Роман Яремчук в матче с "Вольфсбургом"

Роман Яремчук в матче с "Вольфсбургом"

На 50 минуте Роман забил потрясающим ударом с лета с дальнего расстояния – мяч идеально лег на ногу украинскому футболисту, после чего влетел под перекладину.

Предлагаем вам посмотреть, как это было:

Это уже 16 мяч Яремчука в нынешнем сезоне - один из лучших показателей среди всех европейских нападающих.

Форвард сборной Украины забил фантастический гол в Лиге Европы
Форвард сборной Украины забил фантастический гол в Лиге Европы

"Гент" одержал неожиданную выездную победу над немецким клубом со счетом 3:1. Помимо Яремчука, в матче принял участие и украинский защитник Игорь Пластун.

Игорь Пластун и Роман Яремчук

Игорь Пластун и Роман Яремчук

Новости
Форвард сборной Украины провел шикарный матч в Бельгии

Бельгийский клуб – лидер группы I, имея в запасе 8 очков. Напомним, что в этой же группе присутствует "Александрия", у которой 3 пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис вспомнил о пребывании Яремчука в киевской команде и высказался о его игре.

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Тема
Лига Европы
Персона
Роман Яремчук
Место
Германия Вольфсбург
Теги
Гент ФК Вольфсбург
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