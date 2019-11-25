Форвард сборной Украины забил очередной гол в Бельгии – видео

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился очередным голом в чемпионате Бельгии, забив уже девятый мяч в нынешнем сезоне.

Украинский футболист открыл счет в матче его "Гента" с "Антверпеном" на 13-й минуте. Джонатан Дэвид исполнил прострел с левого фланга, а Яремчук сыграл на опережение и отправил мяч в в дальний угол.

Роман Яремчук Belga

Это не помогло команде украинца одержать домашнюю победу. Гости сравняли счет на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. Украинец Игорь Пластун, играющий в одной команде с Романом, провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче "Гента" против "Антверпена" на прошлой неделе Роман Яремчук также открыл счет в поединке.

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