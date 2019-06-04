Фонсека согласовал трехлетний контракт: назван клуб

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека договорился с руководством "Ромы" о трехлетнем контракте для португальского специалиста.
По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, агенты Фонсеки теперь будут просить "Шахтер" отпустить специалиста в итальянский клуб без выплаты отступных.
Panchina @OfficialASRoma: Paulo #Fonseca più vicino dopo l’incontro a #Madrid con i dirigenti giallorossi @SkySport #calciomercato— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 4 июня 2019 г.
Уточняется, что переговоры между римлянами и Фонсекой значительно продвинулись, но окончательное решение о назначении еще не принято.
Как сообщал OBOZREVATEL, еще одним претендентом на Фонсеку СМИ называли "Милан".
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