Фонсека согласовал трехлетний контракт: назван клуб

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека договорился с руководством "Ромы" о трехлетнем контракте для португальского специалиста.

По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, агенты Фонсеки теперь будут просить "Шахтер" отпустить специалиста в итальянский клуб без выплаты отступных.

Уточняется, что переговоры между римлянами и Фонсекой значительно продвинулись, но окончательное решение о назначении еще не принято.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одним претендентом на Фонсеку СМИ называли "Милан".

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