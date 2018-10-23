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Фонсека прокомментировал поражение "Шахтера" в Лиге чемпионов

1.8тЧитать материал на украинском

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды в третьем матче группового раунда Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". По мнению португальского специалиста, основной причиной такого результата стал разный уровень команд.

"У этой игры нет большой истории. "Манчестер Сити" сегодня был намного лучше, чем мы. Это команда совсем другого уровня. Не могу ничего сказать своим игрокам. Мы старались, не отходили от своего футбола. Но этого не хватило. Мы знали, что будет очень сложно", - поделился впечатлениями об игре наставник "Шахтера".

Фонсека отметил кадровые потери перед матчем Лиги чемпионов, которые также повлияли на результат игры.

"Без Марлоса и Тайсона все выглядело очень сложно. В этой игре нам практически ничего нельзя было сделать. Во втором таймы мы немного улучшили контроль мяча, но этого, конечно, недостаточно, чтобы противостоять "Сити", - проанализировал действия своих подопечных португальский специалист.

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Темы
Шахтер - Манчестер СитиЛига чемпионов
Персона
Паулу Фонсека
Объекты
ФК ШахтерФК Манчестер Сити
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