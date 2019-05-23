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Финал Лиги Европы: англичане устроили демарш

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Лондонские "Челси" и "Арсенал" намерены вернуть УЕФА около шести тысяч билетов на финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку.

По данным издания The Times, участники решающего матча турнира столкнулись с низким спросом на билеты со стороны фанатов. "Арсенал" реализовал 3500, а "Челси" сумел продать лишь 2000 пропусков. При этом УЕФА выделил для финалистов по 5800 билетов.

Кроме того, спонсоры также отказались от части своих проходных документов на финал Лиги Европы в количестве двух тысяч.

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Такие решения связаны с дальностью перелетов до Баку, а также с трудностями с бронированием отелей. Отмечается, что на данный момент продано 23 тысячи билетов при вместительности Олимпийского стадиона в столице Азербайджана в 69 780 мест.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер лондонского "Арсенала" и рекордсмен чемпионатов Украины Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы по политическим причинам.

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Тема
Лига Европы
Место
АзербайджанБаку
Теги
УЕФАФК ЧелсиФК Арсенал Лондон
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