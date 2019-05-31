Финал Лиги чемпионов-2019: появился прогноз Роналдо

Легендарный бразильский нападающий Роналдо выразил уверенность в победе "Ливерпуля" над соотечественниками из "Тоттенхэма" в финале Лиги чемпионов-2019.

Бывший футболист каталонской "Барселоны", миланского "Интера" и мадридского "Реала", двукратный чемпион мира даже сделал прогноз на точный счет поединка в Мадриде. По мнению Зубастика, подопечные Юргена Клоппа будут сильнее своего лондонского оппонента – 3:1.

Напомним, финал Лиги чемпионов-2019 состоится в субботу, 1 июня. Игра пройдет на стадионе мадридского "Атлетико" – "Ванда Метрополитано". Начало – в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметился скандальными высказываниями о проведении финалов еврокубков в Восточной Европы, приписав Киев к России.

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