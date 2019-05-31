ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Финал Лиги чемпионов-2019: появился прогноз Роналдо

984Читать материал на украинском

Легендарный бразильский нападающий Роналдо выразил уверенность в победе "Ливерпуля" над соотечественниками из "Тоттенхэма" в финале Лиги чемпионов-2019.

Бывший футболист каталонской "Барселоны", миланского "Интера" и мадридского "Реала", двукратный чемпион мира даже сделал прогноз на точный счет поединка в Мадриде. По мнению Зубастика, подопечные Юргена Клоппа будут сильнее своего лондонского оппонента – 3:1.

Новости
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль: расписание трансляций

Напомним, финал Лиги чемпионов-2019 состоится в субботу, 1 июня. Игра пройдет на стадионе мадридского "Атлетико" – "Ванда Метрополитано". Начало – в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметился скандальными высказываниями о проведении финалов еврокубков в Восточной Европы, приписав Киев к России.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
финал Лиги чемпионов
Персона
Роналдо
Теги
ФК ЛиверпульТоттенхэм Хотспур
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-