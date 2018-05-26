Киев эффектно посрамил российских пропагандистов на финале ЛЧ

Накануне "украинского" финала Лиги чемпионов, ряд ведущих российских СМИ распространил "достоверную" информацию о том, что решающий матч самого престижного футбольного клубного турнира Европы "впервые не соберет аншлаг".

Как показывают фото и видео материалы, которые размещают в сети болельщики со стадиона, киевский НСК "Олимпийский" за 10 минут до начала встречи практически под завязку забит зрителями.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин назвал главную проблему финала Лиги чемпионов в Киеве.

Кроме того, болельщики "Ливерпуля" рассказали, чем их удивил Киев.