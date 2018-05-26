УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Киев эффектно посрамил российских пропагандистов на финале ЛЧ

100.1тЧитать новость на украинском

Накануне "украинского" финала Лиги чемпионов, ряд ведущих российских СМИ распространил "достоверную" информацию о том, что решающий матч самого престижного футбольного клубного турнира Европы "впервые не соберет аншлаг".

Новости
"Какие молодцы!" В России восхитились киевлянами перед финалом ЛЧ

Как показывают фото и видео материалы, которые размещают в сети болельщики со стадиона, киевский НСК "Олимпийский" за 10 минут до начала встречи практически под завязку забит зрителями.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин назвал главную проблему финала Лиги чемпионов в Киеве.

Кроме того, болельщики "Ливерпуля" рассказали, чем их удивил Киев.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионовРеал - Ливерпуль
Место
УкраинаКиев
Объекты
ФК ЛиверпульРеал Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
19
64
Смешно
65
Интересно
8
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги