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Чемпионат мира 2018
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ФИФА отреагировала на обвал рейтинга в Facebook из-за Украины

4.9тЧитать новость на украинском

Международная федерация футбола (ФИФА) после массы негативных оценок на своей странице Facebook закрыла возможность оставлять отзыв.

В частности, на официальной странице ФИФА теперь отсутствует раздел "Отзывы" и возможность рейтингования.

Днем ранее пользователи Facebook устроили "атаку" на ФИФА после травли футболистов сборной Хорватии, которые отпраздновали победу на ЧМ-2018 в России с возгласами "Слава Украине!".

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Пользователи ставили ФИФА "одну звездочку" и писали "Слава Украине".

В итоге, менее чем за сутки страница футбольной организации получила около 150 тысяч отрицательных отзывов. Рейтинг ФИФА в Facebook обвалился до 1,6.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых". Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик.

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали от ФИФА наказать хорватских игроков.

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко поддержал Виду. В то же время Международная федерация футбола вынесла игроку предупреждение.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Домагой ВидаОгнен Вукоевич
Место
Украина
Объект
ФИФА
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сволочь кацапский насявала, это негодяи могут делать лучше всего. Ничего другого они сделать не могут.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Какие же лохлы сказочные дебилы!Что,от ваших минусов ФИФА существовать перестала?Ладно бы дети малые такой х@йнёй бы маялись,но сто с лишним тысяч взрослых дремучих вшиватников-это адский п...здец!Сало уронили,хватай сало!
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Київський Ігор
Київський Ігор
Иппу Лох Лов, Якби наші мінуси фіфу не торкали, вона не закривала б коментарі. А твоя москвинська жінка тим часом відсмоктала кілька десятків хорватських і англійських хуїв. Прийде додому поцілуй її, вона дуже старалася.
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