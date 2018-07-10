ФИФА отреагировала на обвал рейтинга в Facebook из-за Украины

Международная федерация футбола (ФИФА) после массы негативных оценок на своей странице Facebook закрыла возможность оставлять отзыв.

В частности, на официальной странице ФИФА теперь отсутствует раздел "Отзывы" и возможность рейтингования.

Днем ранее пользователи Facebook устроили "атаку" на ФИФА после травли футболистов сборной Хорватии, которые отпраздновали победу на ЧМ-2018 в России с возгласами "Слава Украине!".

Пользователи ставили ФИФА "одну звездочку" и писали "Слава Украине".

В итоге, менее чем за сутки страница футбольной организации получила около 150 тысяч отрицательных отзывов. Рейтинг ФИФА в Facebook обвалился до 1,6.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых". Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик.

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали от ФИФА наказать хорватских игроков.

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко поддержал Виду. В то же время Международная федерация футбола вынесла игроку предупреждение.