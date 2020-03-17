Международная федерация футбола (ФИФА) отменила проведение в Китае чемпионат мира среди клубов, который должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года.

Клубный чемпионат мира по футболу перенесен

Как сообщает пресс-служба Федерации, клубный мундиаль перенесен на неопределенный срок.

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию, по итогам которой было принято решение перенести чемпионат Европы — 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Вечером 17 марта УАФ остановил все футбольные турниры в Украине.

Отметим, что ранее ФИФА выступила с заявлением по поводу товарищеских матчей сборных на фоне пандемии коронавируса.

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