Главная Новости
17 марта • обновлено в 22:58
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

ФИФА отменила клубный чемпионат мира

Читать материал на украинском

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила проведение в Китае чемпионат мира среди клубов, который должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года.

Клубный чемпионат мира по футболу перенесен

Клубный чемпионат мира по футболу перенесен

Как сообщает пресс-служба Федерации, клубный мундиаль перенесен на неопределенный срок.

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию, по итогам которой было принято решение перенести чемпионат Европы — 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Вечером 17 марта УАФ остановил все футбольные турниры в Украине.

Отметим, что ранее ФИФА выступила с заявлением по поводу товарищеских матчей сборных на фоне пандемии коронавируса.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Клубный чемпионат мира по футболу" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Клубный чемпионат мира по футболу
Тег
ФИФА
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку
Шахтер
VS
Динамо
Победа Динамо с форой в +1,0 мяча
1.68 Сделать ставку
Карпаты
VS
Мариуполь
Ничья
3.35 Сделать ставку
Ворскла
VS
Львов
Победа Ворсклы с нулевой форой
1.60 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Олимпик
Победа Днепра-1 с нулевой форой
1.57 Сделать ставку
Александрия
VS
Заря
Победа Александрии с нулевой форой
2,00 Сделать ставку