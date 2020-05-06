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6 мая • обновлено в 11:18
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ФИФА готовит экстренное заявление из-за допинга в российском футболе

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Международная федерация футбола (ФИФА) в мае рассчитывает получить данные Московской лаборатории, которые могут доказать применение допинга российскими игроками.

Как сообщает издание OutlookIndia, ФИФА стала одной из многих международных спортивных организаций, которые получили свежую информацию по допинговому скандалу России от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

ФИФА

ФИФА

Динамо Киев от Шурика

Напомним, что на прошлой неделе WADA заявило, что в организации закончили расследование дел 298 российских спортсменов, которых подозревали в использовании запрещенных веществ, и отправили эти данные в 27 международных федераций. Пока неизвестно, сколько дел из этих 298 связано с футболистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент WADA Витольд Банька назвал российское расследование самым сложным в истории борьбы с допингом.

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Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
допинговый скандал
Теги
WADA ФИФА
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