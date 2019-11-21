"Шахтер" наказали за русский язык на матче с "Динамо"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) наказал донецкий "Шахтер" за русскоязычные объявления на ОСК "Металлист" по итогам скандального матча с "Динамо".

Как сообщает Футбол 24, арбитр встречи 14-го тура Николай Балакин несколько раз просил запустить голосовое объявление о недопустимости проявления расизма на трибунах. Они прозвучали, но на русском языке. Теперь "Шахтер" обязан выплатить штраф в размере 20 тыс. грн..

Матч "Шахтер" - "Динамо" Footboom

УАФ на официальном сайте сообщает, что киевское "Динамо" будет вынуждено провести следующий домашний поединок без болельщиков. Еще один матч при пустых трибунах условно с испытательным сроком до конца сезона 2019/2020. Также столичный клуб должен заплатить штраф в размере 500 тыс. грн..

Как сообщал OBOZREVATEL, УАФ определилась с наказанием для бразильца "горняков" Тайсона за красную карточку в матче "Шахтер" - "Динамо".

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