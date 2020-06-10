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10 июня • обновлено в 21:46
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Фаны "Райо" вывесили баннер "Зозуля был и остается е*аным нацистом"

1.4т
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Болельщики испанского футбольного клуба "Райо Вальекано" вывесили оскорбительный баннер в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Возле стадиона "Кампо де Вальекас" фаны разместили растяжку "Зозуля был и остается е*аным нацистом".

В 21.00 на этой арене начался второй тайм матча "Райо Вальекано" - "Альбасете". Зозуля вышел в старте.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
Теги
Райо Вальекано Альбасете
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