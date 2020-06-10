Болельщики испанского футбольного клуба "Райо Вальекано" вывесили оскорбительный баннер в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Возле стадиона "Кампо де Вальекас" фаны разместили растяжку "Зозуля был и остается е*аным нацистом".

В 21.00 на этой арене начался второй тайм матча "Райо Вальекано" - "Альбасете". Зозуля вышел в старте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.

В результате серьезной травли Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис".

Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды.

15 декабря 2019 года матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в адрес Зозули.

На следующий день испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно инцидента.

В МИД Украины оперативно отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Вечером 16 декабря Роман выступил с мощным ответом в адрес фанатов-мадридцев.

Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув Донбасс.

Зозуля поблагодарил соотечественников за поддержку, заявив что гордится своим украинским гражданством.