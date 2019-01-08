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Фантастический гол сенсационно выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

1.9тЧитать материал на украинском

Португальский полузащитник английского футбольного клуба "Вулверхэмптон" Рубен Невеш отметился фантастическим ударом в матче 1/32 финала Кубка страны против "Ливерпуля".

При счете 1:1 21-летний футболист смог настолько ювелирно выкрутить мяч, что у Симона Миньоле не было шансов на спасение.

Фантастический гол сенсационно выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

В итоге "Ливерпуль" вылетел в третьем раунде турнира впервые за 8 лет. В 2011 году ливерпульский клуб проиграл на этой стадии "Манчестер Юнайтед" (0:1).

В чемпионате Англии "Ливерпуль" набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице. "Вулверхэмптон" с 29 очками – на девятом месте.

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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
Тег
ФК Ливерпуль
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