Фантастический гол сенсационно выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

Португальский полузащитник английского футбольного клуба "Вулверхэмптон" Рубен Невеш отметился фантастическим ударом в матче 1/32 финала Кубка страны против "Ливерпуля".

При счете 1:1 21-летний футболист смог настолько ювелирно выкрутить мяч, что у Симона Миньоле не было шансов на спасение.

В итоге "Ливерпуль" вылетел в третьем раунде турнира впервые за 8 лет. В 2011 году ливерпульский клуб проиграл на этой стадии "Манчестер Юнайтед" (0:1).

В чемпионате Англии "Ливерпуль" набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице. "Вулверхэмптон" с 29 очками – на девятом месте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко забил победный пенальти в ворота "Лестера" в матче Кубка английской лиги.