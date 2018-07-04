Фанаты устроили драку после матча ЧМ-2018

После 120 минут борьбы на поле в матче 1/8 чемпионат мира между сборными Колумбии и Англии страсти перенеслись в московское метро.

В потасовке фанатов команд оному из колумбийских болельщиков разбили нос. Двое англичан были задержаны представителями правоохранительных органов, говорится в сообщении Чемпионат.com.

Один из английских болельщиков наступил на флаг сборной Колумбии, что и привлекло к выяснению отношений между сторонами.

Напомним, сборная Англии выбила колумбийцев с чемпионата мира. Основное время и экстратаймы победителя не выявили - 1:1. В серии пенальти сильнее оказались англичане 4:3.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где 7 июля встретится со Швецией.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда "трех львов" стала автором исторического рекорда в отчетном матче.