Евро-2020: УЕФА пошел на вынужденные меры из-за России

Европейский футбольный союз (УЕФА) вынужден провести дополнительную жеребьевку Евро-2020 для группы С, в которой выступают сборные России и Дании.

Сборная России по футболу

Так как обе команды входят в число хозяев чемпионата Европы (Копенгаген и Санкт-Петербург) и сыграют в группе В, необходимо определить, какая из них проведет все три матча группового этапа на своем поле. Другая сборная сыграет дома два поединка группового этапа.

Церемония жеребьевки пройдет в пятницу, 22 ноября, в штаб-квартире УЕФА и начнется в полдень по центральноевропейскому времени (13:00 по киевскому времени - 14:00 мск).

Перед этим будет проведена жеребьевка плей-офф квалификации ЕВРО-2020 с участием 16 лучших представителей групп Лиги наций, не попавших в финальную стадию чемпионата Европы через европейскую квалификацию. Стыковые матчи пройдут в формате четырех отдельных турниров плей-офф в марте, победители финалов выйдут на ЕВРО.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Бельгия состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась с счетом 1:4.

После матча в интернете поклонники российской команды не стеснялись в выражениях, критикуя выступление футболистов.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил разгром своей команды.

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