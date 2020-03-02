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2 марта • обновлено в 23:23
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Евро-2020: СМИ сообщили о серьезных проблемах игрока сборной Украины

1.4т
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Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

По словам ведущего YouTube-шоу "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, бразилец "желто-синих", который наверняка должен был попасть в заявку национальной команды на Евро-2020, испытывает боли в области паха.

Марлос (№11)

Марлос (№11)

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"У Марлоса хроническая проблема со здоровьем. Речь идет о пубалгии – это очень неприятное воспаление в области паха. У футболистов из-за нагрузок с возрастом появляются очень неприятные боли и дискомфорт. Есть версия, что Марлос затянул с операцией. Если это на уровне хроники, то он с этим будет играть до конца. Возможно, Марлоса прежнего мы уже не увидим", – рассказал Спиваковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил очередной гол за "Аталанту" в чемпионате Италии.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Евро-2020
Персона
Марлос
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Шахтер
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