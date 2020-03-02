Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

По словам ведущего YouTube-шоу "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, бразилец "желто-синих", который наверняка должен был попасть в заявку национальной команды на Евро-2020, испытывает боли в области паха.

Марлос (№11) Вести

"У Марлоса хроническая проблема со здоровьем. Речь идет о пубалгии – это очень неприятное воспаление в области паха. У футболистов из-за нагрузок с возрастом появляются очень неприятные боли и дискомфорт. Есть версия, что Марлос затянул с операцией. Если это на уровне хроники, то он с этим будет играть до конца. Возможно, Марлоса прежнего мы уже не увидим", – рассказал Спиваковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил очередной гол за "Аталанту" в чемпионате Италии.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!