Это смешно: украинский нападающий раскритиковал свое сравнение с Роналду

Украинский форвард Роман Яремчук в нынешнем сезоне демонстрирует отличную результативность, за первую половину сезона наколотив больше 20-ти мячей!

Стабильно забивая за клуб и сборную, осенью Яремчук по показателям результативности оказался в числе лучших форвардов Европы текущего сезона. При этом украинец занял место выше самого Криштиану Роналду!

Впрочем, в отличии от восторженных болельщиков, сам Яремчук довольно холодно относится к подобным сравнениям и призывает даже близко не сравнивать его с Роналду.

"Это просто цифры, которые не играют никакой роли на футбольном поле. Ну не забью я сейчас в 2-3-х матчах, и у меня будет меньше голов, чем у кого-то – и что? Я продолжу работать дальше и совершенствоваться, чтобы обязательно достичь своих целей. А так кто-то сделал табличку с показателями Яремчука и Роналду, и пошло обсуждение. Но это смешно. В первую очередь надо посмотреть, где Яремчук, а где – Роналду! И все станет на свои места", - сказал Роман в интервью OBOZREVATEL.

На данный момент Роман Яремчук в текущем сезоне забил уже 21 гол во всех официальных турнирах за клуб (17) и сборную Украины (4), сыграв 33 матча. В тоже время Криштиану Роналду в 25-ти матчах забил 19 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Яремчук, несмотря на большой интерес со стороны некоторых клубов Европы, наверняка останется в Бельгии.

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