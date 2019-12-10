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10 декабря • обновлено в 18:10
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Это смешно: украинский нападающий раскритиковал свое сравнение с Роналду

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Украинский форвард Роман Яремчук в нынешнем сезоне демонстрирует отличную результативность, за первую половину сезона наколотив больше 20-ти мячей!

Стабильно забивая за клуб и сборную, осенью Яремчук по показателям результативности оказался в числе лучших форвардов Европы текущего сезона. При этом украинец занял место выше самого Криштиану Роналду!

Это смешно: украинский нападающий раскритиковал свое сравнение с Роналду

Впрочем, в отличии от восторженных болельщиков, сам Яремчук довольно холодно относится к подобным сравнениям и призывает даже близко не сравнивать его с Роналду.

"Это просто цифры, которые не играют никакой роли на футбольном поле. Ну не забью я сейчас в 2-3-х матчах, и у меня будет меньше голов, чем у кого-то – и что? Я продолжу работать дальше и совершенствоваться, чтобы обязательно достичь своих целей. А так кто-то сделал табличку с показателями Яремчука и Роналду, и пошло обсуждение. Но это смешно. В первую очередь надо посмотреть, где Яремчук, а где – Роналду! И все станет на свои места", - сказал Роман в интервью OBOZREVATEL.

На данный момент Роман Яремчук в текущем сезоне забил уже 21 гол во всех официальных турнирах за клуб (17) и сборную Украины (4), сыграв 33 матча. В тоже время Криштиану Роналду в 25-ти матчах забил 19 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Яремчук, несмотря на большой интерес со стороны некоторых клубов Европы, наверняка останется в Бельгии.

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Читайте все новости по теме "чемпионат Бельгии" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
чемпионат Бельгии украинцы за границей
Персоны
Криштиану Роналду Роман Яремчук
Теги
Сборная Украины по футболу Гент
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