"Это позор!" В Италии устроили истерику из-за победы Украины на ЧМ по футболу

Решение бразильского арбитра Рафаэля Клауса отменить гол сборной Италии в ворота Украины вызвало бурное возмущение у итальянской прессы.

Известный журналист Танкреди Палмиери назвал произошедшее в полуфинале молодежного чемпионата мира по футболу настоящим позором.

"Италия пропускает финал чемпионата мира U-20, потому что за 10 секунд до финального свистка арбитр отменил гол Скамакки из-за опасной игры. Полный позор", - написал Палмиери в Twitter.

Italy missing out World Cup Under 20 final because 10 seconds to final whistle Brazilian ref Claus calls illegal for dangerous game THIS gol by Scamacca.



Totally. Shameful. pic.twitter.com/PWq6wabBQU