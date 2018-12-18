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''Это позор'': суд вынес решение по апелляции Кокорина и Мамаева

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Мосгорсуд вынес решение по апелляциям нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на продление срока содержания под стражей до 8 февраля.

Суд отклонил апелляции. Футболисты останутся в СИЗО. Аналогичное решение было принято в отношении младшего брата Кокорина Кирилла и друга игроков Александра Протасовицкого.

''Это позор'': суд вынес решение по апелляции Кокорина и Мамаева

СЭ

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев бурно отреагировал на такое решение, назвав ситуацию позором.

"Это просто позор, больше ничего обжаловать не буду. Отключите аудио, больше ничего не надо", – сказал Мамаев.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кокорин и Мамаев останутся в заключении минимум до 8 февраля. 5 декабря Тверской суд Москвы решил продлить футболистам арест.

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновников в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, и тот получил сотрясение мозга.

11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.

Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

Персоны
Павел МамаевАлександр Кокорин
Место
РоссияМосква
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