''Это позор'': суд вынес решение по апелляции Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд вынес решение по апелляциям нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на продление срока содержания под стражей до 8 февраля.

Суд отклонил апелляции. Футболисты останутся в СИЗО. Аналогичное решение было принято в отношении младшего брата Кокорина Кирилла и друга игроков Александра Протасовицкого.

СЭ

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев бурно отреагировал на такое решение, назвав ситуацию позором.

"Это просто позор, больше ничего обжаловать не буду. Отключите аудио, больше ничего не надо", – сказал Мамаев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кокорин и Мамаев останутся в заключении минимум до 8 февраля. 5 декабря Тверской суд Москвы решил продлить футболистам арест.

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновников в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, и тот получил сотрясение мозга.

11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.

Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.