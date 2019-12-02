"Это неправильный подход": Суркис рассказал об усилении "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал кадровую ситуацию в команде после матча очередного тура УПЛ против "Олимпика" (3:1).

Игорь Суркис

"Оценивать уровень футболистов должен тренерский штаб. Именно он ставит мне задачи по усилению определенных позиций. Позиция защитников? У нас есть Попов, который будет в общей группе с понедельника, а также Бурда, который, мы надеемся, восстановится после травмы. Михайличенко рассчитывает и на молодого защитника Сироту. Тренеры видят в нем большой потенциал. Если мы будем покупать игроков, то только тех, кто сильнее нынешних футболистов. Это неправильный подход, когда после каждой ошибки мы будем обсуждать уровень исполнителя", – отметил Игорь Суркис, чьи слова передает "Динамо от Шурика".

Также глава клуба рассказал о том, стоит ли болельщикам ждать зимнего усиления на трансферном рынке.

"Мы встретимся с главным тренером и обсудим ситуацию. Есть определенные наметки, но мы не можем просто покупать игроков для количества", – добавил президент "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 16-м туре обыграло "Олимпик" со счетом 3:1, идеально воспользовавшись осечкой "Шахтера", и сократило отставание от "горняков" в таблице.

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