''Это будет бомба'': бразилец из "Шахтера" собирается принять гражданство Украины

Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили может принять украинское гражданство. Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на слова близких футболиста дончан.

"Наверное, это будет бомба, но вполне вероятно, что в ближайшее время украинское гражданство примет защитник "Шахтера" Исмаили, а это уже достаточно серьезно. Люди, приближенные к футболисту, дали информацию о том, что бразилец серьезно задумался о принятии украинского гражданства", - рассказал журналист в эфире авторской программы Цыганык-LIVE.

Исмаили ФК Шахтер

Исмаили ФК Шахтер

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Ведущий объяснил причины такого решения футболиста "Шахтера".

"Суть в том, что он очень надеялся на вызов в сборную Бразилии и он его получал. Но он не заигран за национальную команду в официальных поединках. Он был вызван на товарищеский матч. Это игра, которая не имеет никакого значения. Он осознал, что в январе ему будет 29 лет. До следующего чемпионата мира ждать еще четыре года, ему тогда будет уже 33. Рассчитывать на то, что он сможет себя там реализовать, это на самом деле вопрос", - прояснил позицию бразильского футболиста Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году гражданство Украины принял один из лидеров "Шахтера" - Марлос. На данный момент полузащитник "горняков" является игроком основного состава "желто-синих".

Напомним, что бывший игрок донецкого "Шахтера" Фернандиньо попросил не вызывать его в сборную Бразилии после чемпионата мира 2018 года. Игрок "Манчестер Сити" отметился автоголом в четвертьфинальном матче мундиаля с Бельгией, после чего его семье стали поступать угрозы.