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24 сентября • обновлено в 18:42
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"Этим все сказано": чемпион мира U-20 "передал привет" Хацкевичу

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Нападающий "Днепр-1" Владислав Супряга, который принадлежит киевскому "Динамо", заявил, что экс-тренер "бело-синих" Александр Хацкевич на него не рассчитывал.

В частности, по словам игрока, белорусский специалист даже не поздравил его с успехом на чемпионате мира U-20, на котором сборная Украины добыла "золото".

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Владислав Супряга (слева)

Владислав Супряга (слева)

СК "Днепр-1"

"У меня не было разговора с Хацкевичем, когда уезжал в аренду в "Днепр-1". Он на меня, наверное, не рассчитывал, даже не поздравил с победой на юношеском чемпионате мира. Думаю, этим было все сказано и понятно. С Михайличенко не знаком, не приходилось общаться", – цитирует Супрягу zbirna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист "Динамо" Марис Верпаковскис рассказал о кошмарах во время работы с Алексеем Михайличенко в столичной команде.

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Владислав Супряга Александр Хацкевич
Теги
ФК Динамо Киев ФК Днепр
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