"Если поступит предложение": Фонсека высказался о будущем в "Шахтере"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека поделился своими планами на будущее. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах португальского специалиста заинтересована итальянская "Рома".

"Я чувствую, что моя работа ценится гораздо больше за границей, чем в Португалии. Я смотрю на другие европейские лиги, более крупные, с большим интересом, но пока чувствую себя очень хорошо здесь, в "Шахтере", - цитирует Фонсеку maisfutebol.iol.pt.

Паулу Фонсека ФК Шахтер Донецк

При этом португальский тренер отметил, что не покинет украинский клуб до окончания соглашения в 2020 году.

"У меня есть еще полтора года контракта, и я буду его придерживаться. Но, если поступит предложение, которое будет соответствовать моим интересам и интересам "Шахтера", будем разговаривать. В прошлом году у меня было несколько вариантов, которые я решил не принимать и на данный момент даже не думаю о том, чтобы уйти", - сделал откровенное признание Фонсека.

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