"Еще не решил": лидер сборной Украины U-20 может сменить гражданство

Полузащитник киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины по футболу Георгий Цитаишвили не исключил, что на взрослом уровне будет защищать цвета грузинской национальной команды.

Победитель чемпионата мира U-20 в составе "желто-синих" заявил, что еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

"Хочу закрепиться в киевском "Динамо". С тренерским штабом хорошие отношения, и с пацанами. Уверен, чем больше времени дадут, тем больше я покажу. Национальная сборная? Я еще ничего не решил. Это провокационный вопрос. Я пока не думаю. Я украинец, пока не принимал решение. Жил и живу 8 лет в Украине", – цитирует Цитаишвили "Динамомания".

Георгий Цитаишвили (№7, на переднем плане)

Отметим, что Георгий Цитаишвили родился в Израиле, когда его отец Клименти Цитаишвили защищал цвета местного "Хапоэля". При этом Георгий является воспитанником академии "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" отметил успешное выступление сборной Украины U-20 на чемпионате мира, поздравив вратаря команды Андрея Лунина с победой на турнире.

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