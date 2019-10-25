"Готов ли Михайличенко?" "Беспомощному" Динамо поставили диагноз

Тренерскому штабу киевского "Динамо" необходимо принимать экстренные меры для улучшения результатов команды.
Такое мнение по итогам игры команды Алексея Михайличенко с датским "Копенгагеном" в Лиге Европы (1:1) выразил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.
"Второй матч подряд единственный мяч "Динамо" забивает защитник. И если бы это было случайностью – так нет же! Это прямое следствие беспомощности игроков атаки, которые и не создают, и не помогают создавать. Нужны экстренные меры, но готов ли Михайличенко к таковым, характеризует ли он положение команды аналогичным образом?" – написал Франков в своем Telegram-канале.
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный вратарь "Динамо" Александр Шовковский намекнул на наличие конфликтов в киевском "Динамо".
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